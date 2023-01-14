ABD'li Senatör Menendez: Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkacağım

Dün basında çıkan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye dönük F-16 satışı paketini önümüzdeki hafta Kongre'ye yollayacağı ifade edilmişti.

Konuya yakın kaynaklar Cuma günü yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Kongre'ye Türkiye'ye 20 milyar dolarlık potansiyel F-16 savaş uçağı satışını iletmeye hazırlandığı kaydedilmişti. Bu anlaşmaya uzun süredir karşı çıkan üst düzey bir ABD'li senatörün derhal itiraz etmesine yol açtı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Demokrat Başkanı Bob Menendez Reuters'a yaptığı açıklamada, "Defalarca belirttiğim gibi, Biden yönetiminin Türkiye'ye yeni F-16 uçağı satışı önerisine şiddetle karşı çıkıyorum" dedi.

Satış henüz gayrı resmi inceleme sürecindeyken, Türkiye İsveç'in onayını ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamadığı sürece Kongre'nin de satışı onaylaması beklenmiyor.

NATO üyesi Türkiye, Ekim 2021'de mevcut savaş uçakları için 40 Lockheed Martin Corp F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulundu. ABD ile teknik görüşmeler geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

Biden yönetimi satışı desteklediğini söyledi ve onayını almak için Kongre ile gayri resmi olarak aylardır temas halinde. Ancak şu ana kadar onay almayı başaramadı.

Dün Wall Street Journal tarafından yayınlanan haberde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çarşamba günü Washington'ı ziyaret etmesi sırasında bu teklifin Kongre'ye sunulacağı kaydedilmişti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi incelemenin ardından karşı çıkabilir

Senato Dış İlişkiler Komitesi yetkililerinin satışla ilgili soru sorabileceği veya endişelerini dile getirebileceği bir süreç olan gayrı resmi incelemenin ardından, idare teknik olarak resmi bir bildirimde bulunabilir. Ancak Senato Dış İlişkiler Komitesi Demokrat Başkanı Bob Menendez, itirazını geri çekmediği takdirde hükümetin anlaşmaya devam edecek bir konumda olacağından "şüpheli" olduğunu söyledi.

Menendez yaptığı açıklamada, "AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın insan hakları ve demokratik normları hiçe saydığını" ve "Türkiye'de ve komşu NATO müttefiklerine karşı endişe verici ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarda" bulunduğunu söyledi.

Menendez, "Erdoğan tehditlerini durdurana ve güvenilir bir müttefik gibi davranmaya başlayana kadar, bu satışı onaylamayacağım" dedi.

ABD yasalarına göre Kongre, resmi bir satış bildiriminin ardından bir ret kararı geçirerek bir satışı engelleyebilir, ancak milletvekillerinin itiraz etmesi durumunda ABD Başkanı Joe Biden'ın yapabilecekleri sınırlı.

Menendez'den Yunanistan'a F-35 satışına destek

Menendez ayrıca Yunanistan'a yeni F-35 savaş uçağı satışı haberini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Atina'yı "güvenilir bir NATO müttefiki" olarak nitelendirdi. ABD Senatör, satışın "iki ulusun toplu savunma, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil ortak ilkeleri savunma yeteneklerini güçlendirdiğini" söyledi.