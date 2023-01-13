WSJ: Beyaz Saray Türkiye'ye F-16 satışını önüzdeki hafta Kongre'ye sunacak

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD hükümet kaynakları, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onayı almaya hazırlandığını kaydetti.

Yayın organına konuşan kaynaklar, ABD hükümetinin kongreye suncağı paketin Türkiye'nin mevcut F-16 filosunun 79'unun elden geçirilmesi için 40 yeni uçak ve kit içerdiğini söyledi.

Anlaşmanın Kongre'ye sunulması Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle aynı zamana denk gelecek. Türkiye'ye yapılan satışın ayrıca 900'den fazla havadan havaya füze ve 800 bomba içerdiği bildiriliyor.

'Yunanistan'a satış Türkiye'ye satışa dönük tepkileri bastırabilir'

Yunan hükümeti tarafından Haziran 2022'de talep edilen Yunanistan'a ayrı satış ise, en az 30 yeni F-35'i içeriyor. F-35 hali hazırda ABD'nin en gelişmiş savaş uçağı durumunda. WSJ, bu satışın "Atina'da Türkiye'ya F-16 satışına yönelik tepkileri bastırabileceği" yorumuna yer verdi.

ABD silah ihracatı yasalarına göre, Kongre'nin iki ülkeyle olan anlaşmayı gözden geçirmek için 30 günü olacak. Kongre anlaşmayı engellemek istiyorsa, ortak bir ret kararı çıkarmalıdır. Kongre ayrıca teslimata kadar herhangi bir zamanda bir satışı bloke etmek veya değiştirmek için yasa çıkarabilir.

'F-16'lar Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına onay vermesi için'

ABD'li yetkililer, Erdoğan'ı Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik muhalefetini bırakması için cesaretlendirdiklerini söylüyor. WSJ'ye konuşan bir yetkili, Türkiye'yi kabul ettirmek için F-16'ları "çubuktaki havuç" olarak nitelendirdi.

ABD'li yetkililer geçen yıl Türkiye'nin NATO genişlemesine onay vermesinin karşılıksız olmayacağını söylemişler ve F-16 satışının zamanlamasının yönetimin anlaşmayı tamamlamaya yönelik kendi iç sürecine bağlı olduğunu belirtmişlerdi.

Türkiye başlangıçta ABD'nin F-35 programının bir katılımcısıydı, ancak Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini satın almasını onaylamasının ardından programdan çıkartılmıştı.