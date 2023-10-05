ABD'li sağlık şirketinde 75 bine yakın işçi greve çıktı

ABD'nin en büyük sağlık hizmetleri şirketlerinden Kaiser Permanente'de çalışan 75 bine yakın işçi, birden fazla eyalette iş bıraktı.

Ülkede 85 bine yakın sağlık emekçisini temsil eden Kaiser Permanente Sendikalar Koalisyonu, Kaliforniya, Colorado ve Washington eyaletlerinde 3 günlük grevi onayladı. Virginia eyaletinde ve başkent Washington, D.C ise grev bir gün sürecek.

Grevde doktorların yanı sıra ruhsatlı hemşireler, evde sağlık yardımcıları, ultrason uzmanları radyoloji teknisyenleri yer alacak.

Kaiser işçilerini temsil eden sendikalar, Ağustos ayında, saat başına 25 dolar asgari ücretin yanı sıra, ücretlerde ilk 2 yıl için yıllık yüzde 7 zam, sonraki iki yıl içinse yıllık yüzde 6,25 zam talep etmişti.

Kaiser şirketiyse, asgari ücret için eyaletlere göre saat başına 21 ila 23 dolar arasında bir miktar teklif etti.

Şirketteki sağlık emekçileri, aynı zamanda şirketin gereğinden daha az istihdam sağladığına dikkat çekiyor.

Sendika üyeleri, şirketteki istihdam azlığının şirket kârlarını artırdığını, ancak hastalara zarar verdiğini belirterek, şirket yönetiminin müzakerelerde art niyetle pazarlık yaptığını vurguladı.

Şirket, işçilerle en son pandemi öncesi 2019 yılında toplu sözleşme imzalamıştı.

ABD'de sağlık endüstrisindeki aşırı iş yükü, bu yıl birden fazla kez işçilerin grevine neden olmuştu.