ABD'de grev dalgası: Otomotiv grevi genişliyor, sağlıkçılar grev yolunda

ABD'de otomotiv işçilerinin grevi 3. haftasında genişleyerek sürüyor. Ülkede 75 bin sağlık emekçisi de süresi sona eren toplu sözleşmede anlaşma sağlanamazsa Çarşamba günü greve çıkmaya hazırlanıyor.

Üç büyük otomobil üreticisi General Motors, Ford ve Stellantis'in 3 fabrikasında tarihte ilk kez aynı anda greve çıkan otomotiv işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 3. haftada grevi genişletmeye karar verdi.

Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) Başkanı Shawn Fain önceki gün yaptığı açıklamada Ford ve GM'nin masada anlamlı bir ilerleme sağlanmasını reddettiğini belirtti. Fain bu yüzden GM'nin Michigan Lansing ve Ford'un Illinois Chicago'daki fabrikalarındaki 7 bin işçinin daha greve katılacağını duyurdu. Stellantis'le müzakerelerde ilerleme sağlandığını kaydeden Fain bu yüzden bu şirketin fabrikalarında grevi genişletme kararı almadıklarını belirtti.

Yeni greve çıkanlarla birlikte 3 şirkette grevdeki otomotiv işçilerinin sayısı 25 binin üzerine yükselecek.

Öte yandan ABD'de bu hafta yeni bir grev haberi de sağlık emekçilerinden gelebilir.

Ülkenin en büyük özel sağlık hizmetleri konsorsiyumu olan Kaiser Permanente'de çalışan 75 binin üzerinde sağlık emekçisi Cumartesi günü süresi dolan toplu sözleşmede anlaşmaya varılamazsa 4 Ekim ile 7 Ekim tarihlerinde greve çıkmaya hazırlanıyor.

CNN'in haberine göre eğer gerçekleşirse bu, ABD tarihinde sağlık alanında en büyük grev olacak. Kaiser Permanente'de çalışanların yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden 8 sendikanın koalisyonunda çıkılacak grevde hemşirelik asistanları, röntgen teknisyenleri, eczacılar ve optometristlerin de aralarında bulunduğu çeşitli sağlık destek pozisyonlarında çalışanların iş bırakması bekleniyor.

Öte yandan Washington eyaletinde Kaiser Permanente'de çalışan sağlık emekçilerinin sözleşmelerinin süresi ise Kasım'da dolacak. Bu tarihte de eğer anlaşma sağlanamazsa "daha güçlü ve daha uzun" bir grev planlanıyor.

Kaiser Permanente'de çalışan sağlık emekçilerinin talepleri de otomotiv işçilerinin talepleriyle benzerlik taşıyor.

Onlar da artan geçim maliyetlerini karşılayacak şekilde ücretlere zam yapılmasını, taşeronlaştırmaya karşı iş güvencesinin sağlanmasını istiyorlar.