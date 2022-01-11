ABD'li milyarder: ABD, Çin'in 'ortak refah' modelini örnek almalı

ABD'li milyarder yatırımcı Ray Dalio, Çin'in "ortak refah" politikasını överek, ABD ve diğer ülkelerin Çin modelini örnek alarak toplumdaki varlık uçurumlarını kapatma çağrısında bulundu.

Yatırım firması Bridgewater Associates'in sahibi olan Dalio, UBS Group AG yatırım konferansında yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in refahın ve fırsatların halka eşit olacak şekilde yeniden dağıtımını teşvik ederek ülkedeki yetenek havuzunu büyüttüğünü ifade etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Dalio "İlk önce zengin oluyorsun, daha sonra bu fırsatların eşit olarak dağıtılması yönünde hareket ediyorsun. ABD'nin, kendi sistemi içerisinde daha fazla ortak refaha ihtiyacı var, diğer ülkelerin de öyle" dedi.

Dalio, Çin'in bu modelinin "komünist bir model" olmadığını ve uluslararası yatırımcıların modeli yanlış anladığını düşündüğünü dile getirdi.

ABD'li milyarder, "Büyük yeteneğin nereden geleceğini bilemezsin. Yetenek, çok iyi durumda olan insanlarda olduğu kadar yoksul, dezavantajlı insanlarda da görülebilir. Yani, bu yeteneklere yönelerek iyi ekonomiyi daha varlıklı hale getiriyorsunuz ve daha adil bir sistem yaratıyorsunuz" diye konuştu.

Dalio, uzun yıllardır Çin'i öven açıklamalarıyla biliniyor. Dalio'nun Çin' olan desteği ABD içerisinde birçok kez tepki gördü.