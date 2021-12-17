ABD'li milletvekillerinden Biden'a 'Küba'ya dönük kısıtlamaları kaldır' çağrısı

100'den fazla Demokrat Partili Kongre üyesi Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden'ı Küba'ya gıda ve ilaç da dahil olmak üzere mal ve havale göndermeyi zorlaştıran kısıtlamaları kaldırmaya çağıran bir mektup yolladı.

Mektupta, "Birleşmiş Milletler'in defalarca talep ettiği gibi, gıda, ilaç ve diğer insani yardımların Küba halkına ulaşmasını engelleyen ABD yaptırımlarını askıya almak için sizi acil insani eylemlerde bulunmaya çağırıyoruz" denilirken "Ayrıca Küba ile angajmanı derinleştirmek ve ABD-Küba ilişkilerinin normalleşmesine doğru ilerlemek için daha kapsamlı bir değişimi destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mektup, 114 Demokrat Kongre üyesi tarafından imzalandı.

ABD'nin ada ülkesine karşı yürüttüğü soykırım seviyesindeki abluka 61 yıldır devam ediyor. 44. ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Küba'la ilişkileri tekrar kurmuş ve normalleşme sürecine girmişti. Ancak 45. ABD Başkanı Donald J. Trump tüm normalleşme anlaşmalarını tek taraflı iptal edip ülkeye gıda ve ilaç gibi malzemelerin girmesini engelleyecek adımlar atmıştı.

Biden, 2020 Başkanlık Seçimleri öncesinde Trump yıllarında uygulanan seyahat ve havale kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra ABD Büyükelçiliği'ni yeniden tam olarak açma vaadinde bulunmuştu. Ancak şu ana kadar bu gerçekleşmezken Trump dönemi alınan yaptırım kararları Biden döneminde daha da ağırlaştırıldı.

ABD'li Kongre üyelerinin Biden'a mektubunda "Hala eylem bekliyoruz" denilirken, ABD'nin yaptırım uygulanan çoğu ülkeye havaleleri kısıtlamadığı ve Biden yönetiminin Western Union aracılığıyla Afganistan'a havale işlemlerini yeniden başlattığı hatırlatıldı. 114 Kongre üyesinin imzasını taşıyan metinde ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Küba'yı "terörizmin devlet sponsorları listesinden" çıkarması isteniyor. Milletvekilleri ayrıca Biden'den göç ve diğer karşılıklı çıkar alanları ile ilgili ikili gruplar da dahil olmak üzere angajman ve normalleşme politikasına geri dönmesini istedi.

Mektupta, "Küba'da protesto hakkı da dahil olmak üzere insan haklarının korunmasına, başarısız bir politika olduğu kanıtlanan tek taraflı tecrit yerine ilkeli angajmanla daha iyi hizmet edilir" denildi.