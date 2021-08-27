ABD'li general: Kabil Havalimanı'nda ikinci patlama olduğuna inanmıyoruz

ABD Ordusu'ndan General William Taylor, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada dün Kabil Havalimanı'ndaki Baron Hotel yakınlarında ikinci bir patlama olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Taylor "Şunu teyit edebilirim ki Baron Hotel'de ya da yakınlarında ikinci bir patlamanın olduğuna inanmıyoruz. Tek bir intihar bombacısı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Baron Hotel yakınlarında ikinci bir patlama olduğuna ilişkin haberlerin "nasıl yanlış olarak sağlandığı" konusunda emin olmadıklarını kaydeden ABD'li general, "Ama bunun gibi çok dinamik olayların karmaşasında bilgilerin bazen yanlış raporlanıp karıştırılabildiğinin şaşırtıcı olmadığını biliyoruz. Bunun düzeltilmesinin önemli olduğunu hissettik" diye konuştu.

'Çekilme tarihinde değişiklik yok'

Pentagon Sözcüsü John Kirby de ABD’li yetkililerin Afganistan’da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti. Kirby yaralı ABD askerlerinin Almanya'ya ulaştıklarını belirttiği açıklamasında ABD'nin Afganistan çekilme tarihinde bir değişiklik olmadığını, 31 Ağustos'ta tahliyelerin tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Kirby halihazırda Kabil Havalimanı'nda tahliye için bekleyen 5 bin 400 kişi olduğunu belirtti.

'Taliban 'binlerce' mahkumu salıverdi'

Pentagon Sözcüsü Kirby, Afganistan'da iki hafta önce Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Bagram Hava Üssü'nden salıverilen mahkumların sayısına ilişkin bir soru üzerine ise "binlerce" ifadesini kullandı.

ABD'nin Temmuz ayında boşalttığı Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde kaç mahkum olduğu sorusunu soran gazeteciye yanıt olarak Kirby "Tam sayıyı bilmiyorum ama iki hapishaneyi de düşündüğünüzde bu net olarak binlerce, çünkü ikisi de Taliban tarafından ele geçirildi ve boşaltıldı" dedi.