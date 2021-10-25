ABD'li emekli general: Karadeniz'e ihtiyacımız var

ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Stratejik olarak düşünmemiz gerekir; Rusya ve İran'ı çevrelemek ve bölgedeki müttefiklerimizi ve dostlarımızı korumak için Karadeniz'e ihtiyacımız var" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Karadeniz'de hangi politikanın izlenmesi gerektiğine dair belirli bir görüşü bulunmadığını kaydeden Hodges, "Bu yönetimin şimdiye dek Karadeniz'le ilgili net bir stratejisi bulunmuyor. Birtakım şeyler üzerinde çalışma yaptıklarını biliyorum ancak fiiliyatta henüz bir şey ortaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.

'Kiev ve Ankara ile ilişkileri iyileştirmeliyiz'

Sputnik'in aktardığına göre Hodges, Rusya'ya yönelik diplomatik baskıyı artırmayı, bölge ülkelerine yapılan ekonomik yatırımları artırmayı, Kiev ve Ankara ile ilişkileri nitelikli şekilde iyileştirmeyi önerdi, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmalarını istediğinin altını çizdi.