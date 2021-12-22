ABD'li diplomat İstanbul'da tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, sahte evraklarla ilgili çalışma yapan ekipler, İstanbul Havalimanı’nda 11 Kasım'da Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S. isimli kişiyi durdurdu.

Pasaport kontrol noktasında yapılan kontrollerde, R.S.'nin kullandığı pasaportun, ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda "diplomat" olarak görevli olan D.J.K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, R.S.'yi gözaltına alırken güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde, ikilinin havalimanının içerisinde buluştukları, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriye uyruklu R.S.'nin ABD'li diplomat D.J.K.'den pasaportu aldığı tespit edilirken iki isim gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında ABD vatandaşı D.J.K.'nin üzerinde zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına diplomatik pasaport bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Sahte pasaport kullanarak Almanya'ya gitmeye çalıştığı belirtilen Suriye uyruklu R.S. hakkında “resmî belgede sahtecilik” suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken ABD vatandaşı olan D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ANKA)