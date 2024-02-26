ABD'li asker İsrail Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'un protestosu ve kendini ateşe verdiği anda çekilen görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

Görüntüde, kamuflaj giyen Bushnell, kendisini ABD Hava Kuvvetlerinde aktif olarak çalışan asker olarak tanımladı ve "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim" dedi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne yürüyen Bushnell, "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" şeklinde konuştu.

'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Büyükelçiliğin önüne gelen Bushnell, başından aşağı benzin döktü ve kendini ateşe verdikten sonra, üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı.

Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" dedikten sonra "Yere yat" şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var" ifadesi duyuldu.

Aaron Bushnell'un bölge hastanesine kaldırıldığı ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğu aktarıldı.