İsrail Gazze'de yardım TIR'larını bekleyen sivilleri hedef aldı: 10 ölü

İsrail ordusu, Gazze kentinde, güneyden gelen yardım TIR'larını bekleyen Filistinlileri hedef alarak en az 10 kişiyi öldürdü, 15'ini de yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan sahildeki Reşid Caddesi üzerinde, Nablusi Kavşağı ile 10. Cadde arasındaki noktada insani yardım TIR'larını bekleyen on binlerce Filistinlinin İsrail güçlerince hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun İHA'larla ateş açması ve obüslerle bombalaması neticesinde açlık ve susuzluğun yaşandığı Gazze'de, güneyden gelen yardımları bekleyen Filistinlilerden en az 10'unun öldürüldüğü, 15'inin de yaralandığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin, Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.

İsrail savaş uçakları Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombaladı

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde "ez-Zered" ailesine ait 3 katlı bir evi bombaladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin bombardımanında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının da yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, hiçbir uyarıda bulunmadan binayı bombalayarak yerle bir ettiği ve tüm aile bireylerinin evde bulunması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ne İsrail ordusunun obüslerle saldırılarını sürdürmesi nedeniyle sağlık ekiplerinin tüm ölü ve yaralılara ulaşamadığı ve İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının bölgede hareket eden her şeye ateş açtığı kaydedildi.

AA'nın aktardığına göre Zeytun Mahallesi'ndeki çok sayıda evin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığı, ölü ve yaralılar bulunmasına rağmen sağlık ekiplerinin hatta bölgedeki sivillerin bile ölü ve yaralılara ulaşamadığı vurgulandı.