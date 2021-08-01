AB'den yardım istendi: İspanya 2, Hırvatistan 1 uçak yolluyor

Türkiye'nin talebi üzerine Türkiye'nin katılımcı ülkeleri arasında yer aldığı Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması (EUCPM) üyesi İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme uçakları gönderme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardımdan sorumlu Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarčič İspanya'nın iki, Hırvatistan'ınsa 1 uçak yollayacağını duyurdu.

Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarčič, "AB, bu çok zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içinde. Yardım sunan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden Türk halkı ve ölümcül yangınlarla mücadele etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan cesur ilk müdahale ekiplerinin yanında. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız" dedi.

Avrupa Birliği'nin 7/24 Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin, durumu yakından izlemek ve AB yardımını değiştirmek için Türk makamlarıyla düzenli temas halinde olduğu belirtildi.