AB’den WhatsApp'a uyarı: ‘Şubat sonuna kadar süre verdik...’

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp yönetimine bugün mektup gönderdi.

AB, WhatsApp'ın değişikliklerinin, tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etti.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'a gönderilen mektupta şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istendi.

‘WhatsApp’ın endişeleri gidermek için şubat sonuna kadar süresi var’

Sputnik'te yer alan habere göre, AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini tam olarak anlamasını sağlamalıdır" ifadesini kullandı. Reynders, "WhatsApp'in endişelerimizi nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle bize geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Bilindiği üzere, Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni ”kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi” sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.

Öte yandan, sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuş, bunlar arasında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu öne çıkmıştı. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını “kabul etmeye zorladığı” sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilirken,, uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.