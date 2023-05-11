AB'den 'Türkiye'de seçim' açıklaması: AGİT heyetini davet etmelerini memnuniyetle karşıladık

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini yakından izlediklerini, Türk yetkililerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) gözlem için heyet davet etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, bir Yunan gazetecinin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından AB'nin Türkiye ile ilişkilerle ilgili beklentisini sorması üzerine "Türkiye, AB için birçok farklı açılardan kilit bir ortak ve ülkedeki seçimleri çok yakından takip ediyoruz" dedi.

"Bu bizim için önemli. Yaklaşan seçimlerin şeffaf ve kapsayıcı olmasını bekliyoruz" ifadesini kullanan Stano, AB'nin Türkiye'ye gözlem misyonu gönderip göndermeyeceği sorusu üzerine AGİT üyesi olan ülkelerdeki seçimlere bu tür bir ekip gönderilmediğini söyledi.

Stano, "Türkiye'nin AGİT'in bünyesinde yer alan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'ni (ODIHR) seçimde gözlem için davet etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu önemli bir adım çünkü Türk yetkililerin seçimlerin şeffaflığını garanti altına almak için istekliliğini gösteriyor" diye konuştu.

AGİT gözlem heyetinin çalışmaları

Türk resmi makamların daveti üzerine ODIHR, 29 Mart'ta seçim gözlem heyeti görevlendirmişti.

Türkiye genelinde 7 Nisan'da göreve başlayan misyon, seçimlerin ertesi günü ön bulguları ve sonuçları basın toplantısında sunacak, seçimlerden birkaç ay sonra da tüm seçim sürecini değerlendiren ve tavsiye içeren nihai rapor yayımlayacak.