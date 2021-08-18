AB'den Taliban'la diyalog mesajı: Savaşı kazandılar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'da Taliban'ın "savaşı kazandığını" ve birliğin onlarla "konuşmak zorunda olduğunu" söyledi.

AB Dışişleri Bakanları'nın dünkü toplantısı sonrası basına açıklama yapan Borrell, birliğin Taliban ile diyalog kurmasının Brüksel'in Afganistan'da Taliban rejimini yakın gelecekte tanıyacağı anlamına gelmediğini savundu.

Borrell "Taliban savaşı kazandı. Gerektiğince kısa sürede, potansiyel bir göç felaketini ve insani krizi önlemek adına onlarla konuşmamız gerekiyor. Bu diyalog aynı zamanda Afganistan'daki yabancı terörist varlığının geri dönüşü önlemenin araçlarına da odaklanmalı" diye konuştu.

Borrell ayrıca AB için çalışanlar ve ailelerinden oluşan 400 Afgan vatandaşının da Kabil Havalimanı'na erişimine izin verilmesi için Taliban yetkilileriyle görüşmek zorunda olduğunu söyledi.

Bunun resmi bir tanıma anlamına gelmeyeceğini savunan Borrell "Afgan yetkilileri kimse onlarla baş edeceğiz, aynı zamanda uluslararası yükümlülüklere saygı konusunda doğal olarak tetikte olacağız" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, Afganistan'daki durumun netleşmesine kadar AB Komisyonunun 2021-2024 yılları için Afganistan'a taahhüt ettiği 1,2 milyar Avroluk kalkınma desteğinin ödemelerinin de askıya alındığını söyledi.

Öte yandan Borrell "insani yardımın devam edeceği ve artırılabileceğini" kaydetti.