AB'den Suriye'ye hibe ve kredi

Avrupa Birliği (AB), "Suriye'nin geleceğine destek" konulu 7'nci Brüksel Konferansı'nda toplam 9,6 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurdu.

AB üye ülkeleri, Suriye'ye komşu ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya geldiği 7'nci Brüksel Konferansı sona erdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; konferansın sonunda açıklama yapan AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, "2023 için 4,6 milyar avro, 2024 için 1 milyar avro ve üzeri olmak üzere toplam 5,6 milyar avroluk hibe taahhüdü oluşturduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyorum" dedi.

AB ve üye ülkelerin hibelere ek olarak taahhüt edilen 3,8 milyar avroluk miktarın yüzde 70'ini oluşturduğunu ifade eden Lenarcic, uluslararası finans kuruluşları ve bağışçıların 4 milyar avro tutarında "tavizli şartlarla kredi" verdiklerini açıkladı.

Lenarcic, toplam 9,6 milyar avro hibe ve kredi toplandığını aktararak, "Bunun uluslararası toplumun Suriye halkının yanında olduğunun somut bir göstergesi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.