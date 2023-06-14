Hakan Fidan Brüksel'deki Suriye Konferansı'na katılmayacak

2017 yılından bu yana “Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme” başlığıyla düzenlenen konferansların yedincisi Avrupa Parlamentosu çatısı altında yüzlerce sivil toplum örgütünün temsilcilerinin katılımıyla başladı.

İki gün sürecek konferansta ilk olarak "sivil toplum örgütlerinin beklenti ve taleplerine" yer verilirken, toplantı yarın bakanlar düzeyinde devam edecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles’in açılışını yapacağı Suriye konferansının bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmayacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in video mesaj yoluyla katılacağı toplantıya Suriyeli mültecilere en fazla ev sahipliği yapan komşu ülkelerin bakanları davet edildi.

Dış İlişkiler ve Mültecilerden Sorumlu Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib toplantıya katılırken, Türkiye’yi konferansta AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı temsil edecek. Türkiye gibi Mısır da konferansta AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Badr Abdelatty tarafından temsil edilecek.

Türkiye geçtiğimiz yıllarda Suriye Konferansına bakan düzeyinde de katılım sağlamıştı. Ancak Ankara-Brüksel arasındaki mülteci sorununa farklı yaklaşım nedeniyle son yıllarda katılımın düşük tutulduğu öğrenildi. (ANKA)