AB'den seyahat sertifikası için 9 ay sonra yeni doz aşılama şartı

Avrupa Birliği (AB), ülkeler arası seyahatlerde Covid-19 sertifikasının süresinin son aşı dozundan 9 ay sonra dolacağını açıkladı.

Brüksel tarafından yapılan açıklamada, sertifika süresinin uzatılması için Covid-19'a karşı yeni aşı dozunun alınması gerektiği belirtildi.

Seyahat önerisine ilişkin bugün toplanan Avrupa Komisyonu'nun yeni kararına göre, "öncelikli aşı programı"ndan 9 ay sonra sertifika süresi dolmuş olacak. "Öncelikli program", tek doz Johnson & Johnson aşısı, ve iki doz Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarını kapsıyor.

Kurallar, 12 yaş üstü AB üyesi ülke vatandaşları için geçerli olacak.