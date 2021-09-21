AB'den denizaltı krizinde ABD'ye karşı Fransa'ya destek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Fransa, Avustralya, İngiltere ve ABD arasında çıkan denizaltı anlaşması krizini görüşmek üzere New York'ta bir araya geldi.

Bakanlar, buradaki görüşmede Avustralya'nın ABD'yle ve İngiltere'yle denizaltı anlaşması (AUKUS) yaparak Fransa'yla olan 40 milyar dolar değerindeki sözleşmeyi feshetmesine tepki gösterdi ve Fransa'ya olan desteklerini dile getirdi.

Basına kapalı toplantının ardından konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Hint-Pasifik bölgesinde istikrarın sağlanması için "daha fazla işbirliğine ve daha az ayrılığa" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Borrell, "Avustralya'nın kararı bizi hiç şüphesiz ki şaşırttı" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dün Avustralya'nın kararına tepki göstermiş ve ABD Başkanı Joe Biden'ı Donald Trump'ın saldırgan politikalarını devam ettirmekle suçlamıştı.

Le Drian, "Biz müttefikiz, konuşur ve bir şey saklamayız, farklı stratejiler geliştiririz. Burada bir güven krizi var. Tüm bunların açıklığa kavuşması ve açıklanması gerekiyor. Bu zaman alabilir" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı: 'Amerika döndü' ne demek?

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, New York'ta yaptığı açıklamada, Avustralya, İngiltere ve ABD'nin hamlesini anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Michel, "Neden? Çünkü yeni Joe Biden yönetimiyle Amerika geri geldi. Bu, yeni yönetimin gönderdiği tarihi bir mesajdı, şimdiyse sorularımız var. 'Amerika geri döndü' ne demek? ABD'ye mi, başka bir yere mi döndü? Bilmiyoruz" dedi.

ABD'nin Çin'e karşı Avustralya'yla İngiltere'ye katılmasını "tuhaf" bulduğunu söyleyen Michel, bu hamlenin NATO'yu zayıflatacağını savundu.