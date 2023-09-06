AB'den Ankara'ya müzakereler için 'inandırıcı bir yol haritası sunma' şartı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Fidan ve AB Komisyonu Üyesi Varhelyi görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Türkiye'siz "gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını" öne süren Fidan "Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinin yeniden canlandırılması elzemdir" dedi.

Fidan komisyonun hazırlayacağı Türkiye-AB İlişkileri Raporu'nda, "vizyoner bir yaklaşım ve somut adımlar" görmek istediklerini vurguladıklarını, 15 Temmuz 2019 tarihli Konsey kararlarının kaldırılmasını, bu rapor vesilesiyle ele alınmasını beklediklerini dile getirdi.

'Gümrük Birliği'nin güncellenmesine öncelik veriyoruz'

Türkiye-AB Yerleşik Diyalog Mekanizmaları'nın yeniden hayata geçirilmesinin de ilişkilerde güven tesisi için elzem olduğunu ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesine öncelik veriyoruz. Gümrük Birliği'nin, günün ihtiyaçlarına ve yarının gereksinimlerine uygun şekilde yenilenmesi her iki tarafın da çıkarına olacaktır. Vize serbestliği sürecinde ilerleme kaydedilmesi de Avrupa Birliği'nden beklentilerimiz arasındadır. Vize serbestisi, insandan insana diyaloğu artıracak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yönündeki sorunların ve ön yargıların kaldırılmasına şüphesiz katkı sağlayacaktır. Sayın Varhelyi'ye son dönemde vatandaşlarımızın vize başvurularında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi beklentimizi de vurguladım. Düzensiz göçle mücadelede adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğimizin artırılmasına ihtiyaç duyduğumuzu yineledim. Düzensiz göç sorununu çözmek için öncelikle kaynak ülkelerde istikrarın sağlanması gerekeni bir kez daha hatırlattık."

'İş adamlarımız ve öğrencilerimiz için vize kolaylığı'

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Fidan vize serbestisi meselesinin orta vadeli bir konu olduğunu belirterek "Özellikle iş adamlarımız ve öğrencilerimiz için vize kolaylığı konusunda Sayın Komiser'le anlayış mutabakatı içerisindeyiz. Arkadaşlarımız o konuda çalışmaya başlayacaklar" diye konuştu.

Varhelyi ile Gümrük Birliği konusunda somut adımların neler olabileceğini konuştuklarını ifade eden Fidan, Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesiyle ilgili müzakerelerin bir an önce başlaması konusunda hemfikir olduklarını, gelecek hafta itibarıyla heyetlerin bir araya geleceğini, çalışmaların hız kazanacağını belirtti.

Fidan, göçle ilgili yapılan çalışmaların, bununla ilgili bütçe ayırmaların ve bunun harcanmasıyla ilgili konuların müzakere konularından biri olduğunu kaydetti.

'Pozitif gündemi devam ettireceğiz'

Varhelyi ile AB fonları ve yatırımlarıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarına değinen Fidan, bu konuyla ilgili somut miktarların belirlendiğini bildirdi.

Bakan Fidan, "Bunlar, an itibarıyla gerçekten Avrupa Birliği'yle, Avrupa Birliği kurumlarıyla tekrar ilişkilerimizin canlandırılması için başlangıç olarak somut ve iyi adımlar diye düşünüyoruz. Bu pozitif gündemi devam ettirme konusunda mutabık kaldık. Pozitif gündemi devam ettireceğiz. Daha büyük hedeflere ulaşma konusunda da çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Varhelyi'den göç anlaşması açıklaması

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, "Ankara’da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla birlikte AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

AB Konseyi tarafından kendilerine AB-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gündem üzerine rapor hazırlama görevi verildiğini hatırlatan Varhelyi "O nedenle benim bugünkü ziyaretimde de altını çizeceğim şey, bu işbirliğinin tasarımını yapmak. Bu ortaklığın inandığım kadarıyla çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu hepimiz görüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasına değinen Varhelyi şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye'den 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapmakta. Uzun yıllardır bu kişilere ev sahipliği yapmakta ve şu anda 1 milyar avroluk yardımda bulunuldu ancak tabii ki bu Türkiye'nin bütün çabalarını karşılamıyor. Biz bunun farkındayız ancak biz şu anda son sözleşmeyi imzalıyoruz bugün bu süreçle ilgili olarak. Bu da 781 milyon avroluk bir sözleşme. Bu, göç ve mültecilerle ilgili AB'nin şimdiye kadar imzaladığı en büyük sözleşme ve bu da doğrudan Türkiye'deki mültecilere yönelik kullanılacak."

2030'da genişleme için çalışmalara başlandığını ve yeni üyelere AB'nin kapılarını açabileceğini ifade eden Varhelyi, "Biz kendi tarafımızda durmadan çalışıyoruz. En nihayetinde üye devletlerin de yavaş yavaş siyasi olarak harekete geçtiklerini, yatırımlarda bulunduklarının görüyoruz. 2030 itibarıyla yeni üyeler olacaktır. Olması için her iki tarafın da çalıştığını söyleyebilirim" dedi.

Müzakerelerin başlaması için inandırıcı bir yol haritası hazırlanması şartı

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak konumuna bakıldığında AB'nin bulunduğu konumun son derece net olduğunu vurgulayan Varhelyi, AB Konseyi tarafından 2018'de bu karara varıldığını ve müzakerelerin şu an bekleme aşamasında olduğunu anımsattı.

Varhelyi, müzakerelerin yeniden başlaması için AB Konseyi tarafından bazı kriterlerin öne sürüldüğünü kaydederek, "Bu kriterler demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilgilidir. Bu alanlarda, bu reformlarda ileriye dönük inandırıcı bir yol haritası hazırlanması, tabii ki liderler arasında yeni tartışmaları tetikleyebilir. Sonuçta mevcut durumu değiştirmek isteyen liderler arasında bu konuyu tetikleyecektir." dedi.