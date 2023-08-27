AB Afrika'ya müdahale hazırlığında: Bahane 'islamcı terör'

Avrupa Birliği'nin (AB), Mali ve Nijer'deki askeri darbelerin ardından Batı Afrika'da yeni misyon başlatmayı planladığı belirtildi.

Alman Welt am Sonntag gazetesinin edindiği bilgiye göre, AB üyesi ülkeler, Gine Körfezi'nde yeni sivil-askeri misyon başlatmayı kabul etti. Misyon başlatma kararının, AB dışişleri bakanlarının Ekim ayında Lüksemburg'da yapacağı toplantının ardından resmiyete kavuşacağı kaydedildi. Bu kapsamda, Fildişi Sahili, Gana, Togo ve Benin gibi ülkelere polis ve askerlerin konuşlandırılması planlanıyor.

"Kriz operasyonu" kapsamında değerlendirilecek olan misyonun, özellikle bu ülkelerin kuzey bölgelerinde güvenlik güçlerini danışma ve eğitim yoluyla genel olarak kuvvetlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Aynı zamanda, buradaki birliklere dönük belli "terör karşıtı operasyonlar için konuşlanma öncesi eğitim", teknik destek ve güvenlik sektöründe güven inşası planlandığı söylendi.

Gerekçe tanıdık: 'Cihatçı örgütler'

Brüksel'deki Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nin (EEAS) planlamalarına dahil olan üst düzey AB diplomatları, söz konusu misyonu, "AB'nin, cihatçı grupların Batı Afrika'daki faaliyetlerini genişletme ve bölgeyi istikrarsızlaştırma ihtimalinden duyduğu endişe" olarak gerekçelendirdi.

Benin ve Gana hükümetlerinin, bu misyon kapsamında askerlerinin ülkelerinde kalması için Avrupa ülkelerine davetiye mektubu da gönderdiği belirtildi.

AB, "terörle mücadele" gerekçesiyle 2022 sonunda da Nijer'e askeri misyon gönderme kararı vermişti. Nijer'deki askeri darbenin ardından bu misyonu durdurmuştu. Bununla birlikte, Nijer'de şu an hâlâ 100'e yakın Alman askeri bulunuyor.

Nijer'de askeri yönetim, Batılı güçlerin ülkeden ayrılmasını istiyor

Nijer'deki yeni askeri yönetim, darbenin ardından ülkede bulunan Batılı güçlerin ülkeden ayrılmasını talep ediyor. Askeri hükümet, cumartesi günü de Fransa'nın Büyükelçisi Sylvain Itté'ye ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Nijer, ayrıca Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı en yüksek alarm durumuna geçmişti.

Nijer'deki askeri yönetime karşı çıkan batı yanlısı ECOWAS, ilk olarak 10 Ağustos'ta ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle de ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını ifade etmişti.

Bildiride Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Nijer de olası bir operasyon durumunda Burkina Faso ve Mali'ye topraklarına girme izni vermişti.

ABD, Afganistan'a da aynı gerekçelerle girmişti

ABD, 2001 yılında "terörizmle savaş" gerekçesiyle Afganistan'a dönük operasyon başlatmış ve 20 yıl boyunca ülkede asker bulundurmuştu. Operasyonun ardından ülkede Taliban yönetimi 2001 yılı sonunda sona ererken, ülkedeki çatışmalar devam etti. Savaşta binlerce sivil yaşamını yitirdi.

2002'de ülkede geçici yönetim kurulurken, Birleşmiş Milletler, "Afganistan'ı istikrara kavuşturmak ve yeni bir hükümet kurmak" üzere NATO liderliğindeki bir misyona yetki verdi.

Kurulan yeni hükümet döneminde ABD'nin ülkede bulundurduğu asker sayısı 2010 yılında 100 bine ulaştı.

2017 yılında Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD ile Taliban arasında barış görüşmeleri başladı. Joe Biden yönetiminde tarafların Şubat 2020'de imzaladığı anlaşmayla ABD'nin başlattığı geri çekilme 2021 yazında tamamlandı. Bu süreçte ülkedeki saldırılarını yoğunlaştıran Taliban, onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra başkent Kabil’i kuşatarak yönetimi ele geçirdi.