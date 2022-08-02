ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, ABD'den Ukrayna’ya ek askeri askeri yardım yapılacağı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağı aktarıldı. Açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yaptığı askeri yardım miktarının 8,7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu askeri yardım paketinin yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) ve 155 milimetre topçu sistemleri için mühimmat içerdiği belirtildi. (İHA)