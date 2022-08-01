Biden, Rusya ile müzakere başlatmayı teklif etti

Washington, Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması olarak bilinen New START'ın yerini alacak bir anlaşma için Rusya ile “yeni bir silah kontrol çerçevesi” müzakere etmeye hazır olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün yönetimim, 2026'da sona erdiğinde New START'ın yerini alacak yeni bir silah kontrol çerçevesini süratle müzakere etmeye hazır. Ancak müzakere, iyi niyetle hareket eden istekli bir ortak gerektirir" dedi.

Biden görüşmeler Çin'in de katılması gerektiğini ifade etti.

New START olarak da bilinen Stratejik Silah Azaltma Antlaşması, Nisan 2010'da Rusya ve ABD arasında imzalandı ve her iki ülkenin nükleer füze fırlatıcıları, kıtalararası balistik füzeler, stratejik bombardıman uçakları ve konuşlandırılmış savaş başlıkları miktarına sınırlamalar getirdi.