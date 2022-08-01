Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşma yoluna gitmeyerek ve NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçmeyerek 'en büyük hatayı' yaptığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, The Clay Travis & Buck Sexton Show'da konuşan Trump, Zelenskiy'nin Ukrayna krizi sürecinde en büyük hatayı Putin'le ilişkilerinde yaptığını vurguladı.

Trump, "Zelenskiy, Putin'le anlaşmalıydı. Kırım'dan da vazgeçebilirdi. NATO'ya katılmayı planlamadıklarını söyleyerek İttifak sorununu çözebilirdi. O zaman bir ülkesi olurdu, zira Putin'in anlaşmak istediğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Mevcut koşullarda bir anlaşmaya varmanın çok daha zor olacağını belirten Trump, her şeye rağmen bu yöndeki girişimlerin sürmesi gerektiğini söyledi.