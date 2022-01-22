ABD'den 'Ukrayna'dan diplomatların tahliyesi' iddialarına ilginç cevap

Bugün ABD menşeli Fox News, Kiev'deki ABD Büyükelçiliği personelinin ailelerine Pazartesi günü en kısa sürede ülkeyi terk etmeye başlamalarının emredildiği şeklinde bir haber yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ysa konuya ilişkin haberi doğrulamazken basına ilginç cevaplar verdi. Rusya menşeli Sputnik International'ın tahliye olup olmayacağı şeklindeki sorusuna ABD Dışişleri'nden bir sözcü, pandemi nedeniyle Ukrayna için "Dördüncü Seviye bir seyahat tavsiyesinin" halihazırda yürürlükte olduğunu ve ABD vatandaşlarının "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberleri takip etmeleri gerektiğini" söyledi.

Sözcü, Sputnik'e verdiği demeçte, "Amerikalı diplomatlar ve aileleriyle ilgili tutumumuzu değiştirme kararı çıkarsa, Amerikan vatandaşları ABD hükümeti destekli tahliyeler olacağı fikrine kapılmamalıdır. Şu anda ülkeden çıkışları desteklemek için ticari uçuşlar mevcuttur." dedi.

Fox News'e göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'li diplomatları Ukrayna'dan ticari uçuşlarla ayrılmaya teşvik etmeyi planlıyor. Ek olarak, Javelin tanksavar füzelerinin Baltık ülkelerinden ve ABD silah depolarından gelecek hafta başlarında Ukrayna'ya ulaşması bekleniyor.

Cuma günü CNN, Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliğinin ikincil personelinin ülkeyi terk etmesine izin verilmesi talebiyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğunu bildirdi.

ABD hükümeti ve basını son aylarıdır Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceği yönünde demeçler ve senaryolar yayınlarken bu akım son haftalarda şiddetlendi.

Moskova işgal planları yaptığı yönündeki iddiaları defalarca reddetti.

Ukrayna'daki durumla ilgili gerginlikler artmaya devam ederken, Kremlin, NATO'nun doğuya doğru yayılmaması veya Rusya'yı çevreleyen ülkelere saldırı silahları yerleştirmemesini öngören güvenlik önerilerini sundu. Washington, tekliflere henüz yazılı yanıt vermedi.