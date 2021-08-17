ABD’den Türkiye'ye seyahat uyarısı: 4. seviyeye çıkarıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için yeni bir seyahat uyarısı yayımladı.

Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının artmasını gerekçe göstererek Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarısı yayımladı.

ABD, Türkiye’yi “Seviye 3: Seyahati gözden geçirin” listesine eklemişti. Yeni uyarıda ise Türkiye “Seviye 4″e alındı ve “Seyahat etmeyin” uyarısı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland'ı da “tüm seyahatlerden kaçının” tavsiyesinin verildiği “yüksek riskli ülkeler” listesine dahil etmişti.

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