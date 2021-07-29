ABD'den Suriye'de AKP destekli cihatçı örgüte yaptırım

ABD'nin dün Suriye hükümetini hedef alan yaptırımlarına yenilerini eklerken, Ahrar el Şarkiye adlı cihatçı örgütü de yaptırım listesine alması dikkat çekti.

AKP destekli "Suriye Milli Ordusu" bünyesinde yer alan örgüt, Ekim 2019'da Suriyeli Kürt politikacı Hevrin Halef'in öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

ABD Hazine Bakanlığı örgütün varlıklarının dondurulduğunu ve ABD bağlantılı kişi ile kurumlara bu örgütle işlem yapma yasağı getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ahrar el Şarkiye'nin 2018'den beri Halep yakınlarında kontrol ettiği bir hapishanede yüzlerce kişiyi öldürdüğü ve eski IŞİD üyelerini bünyesinde topladığı kaydedildi.

Washington ayrıca Türkiye'ye yerleşen ve El Kaide örgütüne finansal destek vermekle suçlanan Hasan el Şaban ve Suriye'de Hayat Tahrir el Şam'a finansman desteği verdiği iddia edilen Faruk Furkatoviç Feyzimatov hakkında da yaptırım kararı aldığını duyurdu.