ABD Suriye'ye karşı yeni yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı bugün Suriye'yi hedef alan yeni yaptırımlar uygulayacaklarını ilan etti.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre uygulanan yaptırımların amacı "Cumhurbaşkanı Beşar Esad hükümeti üzerindeki baskıyı arttırmak" olarak açıklandı.

Yaptırımlar 8 şahsı ve 9 kurumu hedef alıyor. Hedef alınan kurumlar arasında Suriye'nin genel ve askeri istihbarat örgütleri ve ceza infaz kurumları yer alıyor.

Bu adımın 2019'da Trump hükümetinin Suriye'ye karşı getirdiği "Sezar Yasası" kapsamında atıldığı belirtildi.