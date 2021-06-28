ABD'den Suriye ve Irak'a hava saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak ve Suriye'de bazı noktalara hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, saldırılarda "İran destekli milisler"in hedef alındığı ve saldırıların ABD askerleri ve tesislerine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD uçaklarının Suriye'de 2 noktayı, Irak'taysa 1 noktayı vurduğu kaydedildi.

Pentagon'un basın sekreteri John Kirby, "Hava saldırıları, İran destekli grupların Irak'taki ABD çıkarlarına dönük süren saldırılara karşı yapılan savunma hamleleridir. ABD, gerilim riskini sınırlamak için gerekli, uygun ve kararlı adımları atmıştır. Aynı zamanda bu saldırılarla caydırıcı bir mesaj verilmiştir" dedi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılar sonucunda en az 5 Iraklı milisin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

ABD, Joe Biden yönetimi altında Şubat ayında da Suriye'nin Irak sınırına saldırı düzenlemişti. ABD, saldırıda "iran destekli milis grupları"nın hedef alındığını söylemişti.