ABD'den şirketlere Rusya'ya yaptırım uyarısı: Türkiye'nin de adı geçiyor

ABD hükümeti Rusya’ya karşı yaptırımların delinmesini engellemek için şirketlere yönelik yeni bir uyarı yayımladı.

ABD maliye, ticaret ve adalet bakanlıklarınca Perşembe günü yayımlanan ortak açıklama ve bilgi notunda Türkiye'nin adı Rusya'ya karşı yaptırımlardan kaçınmak için olası "aktarma" noktaları arasında yer aldı.

Batı'nın Rusya'yı ekonomik ve askeri açıdan izole etmek için uyguladığı yaptırımların uygulanmasında Türkiye ve BAE ile bazı Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin zayıf bağlantılar olduğu kaydedildi.

Financial Times'ın haberine göre ABD Ticaret Bakanı ihracattan sorumlu yardımcısı Matthew Axelrod yaptığı açıklamada "İhracat kontrollerimizden ve yaptırımlardan kaçarak Putin'in savaş makinesini desteklemeye çalışanlar hesap verecekler" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı terörün finansmanı ve mali suçlardan sorumlu müsteşarı Elizabeth Rosenberg ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin "odaklandığı ülke" olduğunu söyledi.

Rosenberg BAE şirketlerinin Haziran ve Kasım 2022 arasında ABD'nin yaptırımları altındaki Rus kuruluşlarına değeri 18 milyon doların üzerinde mal ihraç ettiğini; bunların 5 milyon dolarlık kısmınınsa yarı iletken cihazların da dahil olduğu "ABD kökenli, ABD'nin Rusya'ya ihracat kontrolleri kapsamındaki mallar" olduğunu öne sürdü.

Üç bakanlık tarafından "Rusya ve Belarus'a karşı yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçınmak için üçüncü taraf aracılar ve aktarma noktaları konusunda" kapsamlı bir bilgi notu da yayımlandı.

Sözkonusu notta Çin, Türkiye, Ermenistan ve Özbekistan’ın, satışı yasaklanan veya kısıtlanan malların "yasadışı şekilde" Rusya ya da Belarus’a yeniden yönlendirilmesinde sık kullanılan “aktarma noktaları” olabildiği kaydedildi.

Moskova'nın yaptırımların etrafından dolanmanın yollarını aramaya devam edeceğini ileri süren Rosenberg, ABD'nin bu yıl Rusya'nın yaptırımlardan kaçma yollarını anlayarak yaptırımlarının tamamen uygulandığını ve etkili olduğunu güvenceye almakla ilgileneceğini ifade etti.

Bilgi notunda ABD kurumlarının yaptırımların delindiğinin işareti olarak gördüğü bazı durumlar da sıralandı.

Bunlar arasında uluslararası banka havaleleri için paravan şirketlerin kullanılması, nakliye talimatlarında yapılan son dakika değişiklikleri, şirket e-postaları yerine kişisel e-postaların kullanımı, internette çok az varlık gösteren ya da hiç olmayan kurumlar üzerinden para transferlerinin yapılması gibi durumlar yer aldı.

Şirketlere yaptırımların delinmesini önlemek için eski ve yeni aracılarını yeniden kontrol etmeleri çağrısı yapılan bilgi notunda tüm sektörlerdeki şirketlerden sıkı bir denetim uygulamaları ve sıklıkla ilgili bakanlıklara bu konuda danışmaları istendi. Aksi durumda ise şirketlerin cezai soruşturma ve idari tedbirlerin hedefi olabilecekleri kaydedildi.

Türkiye'ye Şubat'ta 'yaptırım' ziyareti

VOA Türkçe'nin aktardığına göre ABD Maliye Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson Şubat ayı başlarında Türkiye’de temaslarda bulunmuştu.

Hükümet yetkilileri ve bankacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Nelson, yaptırım listesindeki Rus kurumlarla iş yapmaları halinde Türk şirketlerinin ve bankalarının yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapmıştı.

Nelson Türk şirketleri ve bankalarının, Rus askeri endüstriyel kompleks tarafından kullanılabilecek çift kullanımlı teknoloji transferine ilişkin işlemlerden kaçınmak amacıyla daha fazla önlem almaları gerektiğini söylemişti.