Rusya: Ukrayna tahılının büyük kısmı AB'ye damping fiyattan gidiyor

Batılı ülkelerin tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili olan kısmını sabote ettiğine yönelik açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batı, vicdan azabı çekmeden BM Genel Sekreteri’nin insani paketini gömüyor" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Antonio Guterres’in önerdiği ve 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan anlaşma ‘paketinin’ çalışmadığını belirtmek zorundayız. Asıl sorun, Batı ülkelerin Rusya-BM Mutabakat Zaptı’na yönelik sabotaj. Amerikalıların ve Avrupalıların, muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarını ve siyasi amaçlarına hizmet etmek için uzun süredir ve ısrarla itaatkar bir araca dönüştürmeye çalıştıkları BM’nin çabalarını umursamadıkları açık.

Ukrayna tahılının büyük kısmı, en fakir ülkelere değil, Avrupa Birliği’ne damping fiyattan gidiyor. Oysa Rusya’nın tarım ihracatı alenen engelleniyor. Yalan söylemeye alışık Avrupalılar ve Amerikalılar, herkesi aksine inandırmaya çalışsa da bu böyle. Batı, vicdan azabı çekmeden BM Genel Sekreteri’nin insani paketini gömüyor."