ABD'den Rusya'ya 100'e yakın yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'yı desteklediği belirtilen 100'e yakın kişi ve kuruma yönelik yeni yaptırım uygulandığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisince (OFAC) Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş yürütme kapasitesini zayıflatmak için Rus elitleri ile Rusya’nın endüstriyel tabanı, finans kurumları ve teknoloji tedarikçilerinin hedef alındığı" duyuruldu.

70’ten fazla kişi listede

OFAC’ın 100’e yakın yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da ayrıca 70’den fazla kişiyi yaptırım listesine aldığı kaydedildi.

Açıklamada, OFAC’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan çıkar sağlayanların yanı sıra askeri malzeme üreterek savaşı doğrudan destekleyen Rusya merkezli kuruluşları hedef aldığı belirtilerek, Rusya’nın tedarik zincirini bozmak amacıyla da yaptırımlara yer verildiği aktarıldı.

Türkiye merkezli iki kuruluş da listede

"Rusya’nın savaşını sürdürmek için üçüncü ülkelerdeki kuruluşlara güvenmeye devam ettiği" belirtilen açıklamada, Türkiye merkezli iki kuruluşun da yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bugünkü yaptırımlarla Rusya’nın askeri tedarik zincirlerini hedef almak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya karşı savaşını yürütmek için ihtiyaç duyduğu ekipman, teknoloji ve hizmetlerden mahrum bırakmak için ABD’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yellen, "Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan ve Kremlin’e yakınlığından çıkar sağlayan kişi ve kuruluşların sorumlu tutulacağını belirttiklerini anımsatarak, son yaptırımların Putin’in oligarklarına ağır maliyetler yükleme konusunda ABD’nin küresel gücünü gösterdiğini" ifade etti.

Rusya'nın tedarik zinciri hedef alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşına yanıt olarak 70’ten fazla kuruluş ve kişinin maliyetle yüklendiği belirtildi.

Bu kapsamda Rusya’nın gelecekteki enerji gelirlerini kısıtlamak amacıyla 37 kuruluş ile 2 geminin hedef alındığı anlatılan açıklamada, söz konusu yaptırımların önemli enerji projelerinin ve ilgili altyapının geliştirilmesinde yer alan kuruluş ve bireylerle Rusya’nın malzeme ve ileri teknoloji tedarikinde yer alan kuruluşları içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, "ülkenin madencilik şirketlerinin yanı sıra Rusya’nın Gürcistan’daki kötü etkisi nedeniyle bazı şirketlerin hedef alındığı, malzeme desteği sağlayan ve Rusya’nın yaptırımlardan kaçınmasına destek olan Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşının yaptırım listesine alındığı" ifade edildi.

Ayrıca açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Wagner Group aracılığıyla Rusya-Kuzey Kore silah transferinin ifşa edilmesi, Rusya’nın silah tamir ve bakım tesislerinin bozulması ve Rusya’nın savunma sanayi üssünü ve teknoloji alımının zayıflatılması amacıyla bazı şirketlere yaptırım uygulandığı bildirildi. (AA)