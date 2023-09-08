AB, Rusya'ya yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), "Rusya'da ve Ukrayna'da insan hakları ihlallerinde bulundukları" gerekçesiyle 6 kişiyi yaptırım listesine ekleyerek Rusya'ya yönelik listeyi genişletti.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yaptırım listesine eklenen 4 kişi, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da kurulan mahkemelerde görevli hakim ve savcılardan oluşuyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu 2 kişinin de yaptırım listesine dahil edildiği aktarıldı.

Son eklemelerden sonra AB'nin Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında yaptırım uyguladığı kişi sayısı 67'ye çıktı. Listede ayrıca 20 kuruluş bulunuyor.

Yaptırımlar seyahat yasağını, varlıkların dondurulmasını ve listedeki kişilere fon sağlanmasına yönelik engelleri içeriyor. (AA)