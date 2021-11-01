ABD'den 'Rojava'ya olası operasyon' sorusuna yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası bir operasyonu hakkında bir soruya, “Ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırıları durdurmanın zorunluluğunun altını çiziyoruz” yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, e-mail üzerinden Rudaw muhabirinin, ABD Başkanı Joe Biden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Pazar günü Roma'daki G20 liderler zirvesinde gerçekleşen görüşmede Rojava ve Suriye’ye yönelik olası bir operasyonun gündeme gelip gelmediği hakkındaki sorusuna yanıt verdi.

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’in dünkü basın toplantısında gerekli açıklamayı yaptığına değinen sözcü, “(Suriye’de) Ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırıları durdurmanın zorunluluğunun altını çiziyoruz” açıklamasında bulundu.

Sözcü, “Bizim açımızdan tüm tarafların Suriye'de istikrarı ileriye götürmek ve ihtilafa siyasi bir çözüm bulmak çalışmak için ateşkes hatlarını koruması ve bunlara saygı göstermesi çok önemlidir. NATO müttefikimiz Türkiye ile birçok ortak çıkarımız var. Terörle mücadele de bunlardan biridir. Suriye'deki krizi bitirmek, bölgedeki kötü etkiyi bitirmek de bunun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

"Suriye'deki çatışmanın sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesi konusunda Türk müttefikleri ile aynı çıkarı paylaştıklarını" kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü ayrıca, “Suriye'nin diğer komşuları ve bölgedeki diğer ortaklarımızla yaptığımız gibi, Ankara ile Suriye politikası konusunda istişare etmeye devam edeceğiz” dedi.