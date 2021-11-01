ABD Altıncı Filo bayrak gemisini Karadeniz'e gönderdi

ABD Altıncı Filo komuta gemisini Karadeniz'e gönderdi.

ABD Donanması Altıncı Filosu, bayrak gemisi USS Mount Whitney'i bölgedeki NATO müttefiki ve ortaklarıyla düzenlenecek operasyonlara katılmak üzere Karadeniz'e gönderdiğini duyurdu.

Geminin Karadeniz'de ne kadar süre kalacağı ise açıklanmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün G20 Liderler Zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında ABD bayrak gemisinin Karadeniz'e gönderilmesinin küresel istikrara katkı sağlamayacağını söylemişti.