ABD’den Moskova’daki 'Dörtlü Toplantı'ya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın katıldığı Moskova’daki Rusya, Suriye, İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları toplantısına ilişkin ABD’den ilk açıklama geldi.

Bakanlıktan VOA Türkçe’ye yapılan yazılı açıklamada, yine Suriye hükümeti hedef alınırken "ABD’nin temel çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması yönünde gerçek bir ilerleme sağlanmadan Esat rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceği" ifade edildi.

Bakanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada, Rusya’daki dörtlü toplantıdan ABD’nin haberdar olduğu kaydedildi ve Suriye’deki çatışmaya kalıcı bir siyasi çözüm bulunması için müttefikler, ortaklar ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye rejimi ile temas halinde olan bölgesel ortaklarımıza, Suriyelilerin insani ve güvenlik durumlarının iyileştirilmesine yönelik inandırıcı adımların her türlü temasta ön planda ve merkezde yer alması gerektiğini vurguladık’’ ifadeleri kullanıldı.