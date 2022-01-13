ABD'den Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yaptırım

ABD, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) silah ve füze programına ekipman sağladıkları gerekçesiyle 7 KDHC vatandaşı, bir Rusya vatandaşı ile bir Rus şirketine yaptırım uyguladı.

Washington'un yaptırım kararları Pyongyang'ın bir hafta içinde iki hipersonik füze denemesinin ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 KDHC vatandaşının yaptırım listesine alındığı belirtildi. Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada ek olarak bir KHDC vatandaşı ile bir Rusya vatandaşının ve bir Rus şirketin yaptırımlara tabi tutulacağını duyurdu.

Biden yönetimi yaptırım listesine aldığı kişileri Rusya ve Çin'den ekipman sağlayarak KDHC'nin silah programlarına destek vermekle suçladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "KDHC'nin son füze fırlatmaları, uluslararası toplumun diplomasi ve nükleersizleşme için yaptığı çağrılara rağmen, yasaklanmış programlarda ilerlemeye devam ettiğinin daha fazla kanıtıdır" denildi.