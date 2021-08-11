ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Minuteman III adlı nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Pentagon’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “576. Test Filosunun havacı görevlileri, Space Launch Delta-30’dan görev ortaklarımızla birlikte Minuteman III füzesinin test fırlatışını gerçekleştirmek için çalıştı. Bu denemeler, hazırlıklı olunduğuna dar veriler sunmakla birlikte, müttefiklerimize nükleer caydırıcılığımızın güvenli, güvenilir ve etkili olduğunun teminatını veriyor” denildi.

Minuteman III, ABD ordusunda bulunan tek kıtalararası balistik füze.