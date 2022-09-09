ABD'den KDHC ile 'diyaloğa açığız' mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Air Force One'da gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) "karşı düşmanca bir niyeti olmadığını" öne sürerek ülkeyle diplomatik temaslara hazır olduklarını söyledi.

KDHC Parlamentosunun nükleer silah kullanımına ilişkin geçirdiği yasanın anımsatılması üzerine Jean-Pierre, "Diplomasinin peşinden gitmeyi sürdürüyoruz ve herhangi bir ön koşul olmadan görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, KDHC'nin kendilerine herhangi bir geri dönüş yapmadığına söyleyerek "ABD, müttefik ve ortaklarıyla Kuzey Kore'nin tehditleri konusunda yakın koordinasyon içinde olmayı sürdürecektir. Bu konuda bir değişiklik yok." dedi.

KDHC Parlamentosu'nun kabul ettiği söz konusu yasa, ülkenin tehdide uğraması halinde, KDHC Devlet Başkanı'na saldırgan tarafa karşı nükleer saldırı gerçekleştirme yetkisi veriyor.