KDHC'den nükleer silah belgesi: Ciddi tehdit görürsek kullanırız

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) nükleer silah politikasına dair ayrıntılara yer veren bir belge yayımladı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından duyurulan belgede Pyongyang'ın nükleer silahlara başvurmayı "son çare" olarak gördüğü ancak "devletin ve halkın güvenliğini ciddi bir biçimde tehdit eden saldırganlık" karşısında bu silahları kullanmaktan kaçınmayacağı ifade edildi.

Belgede KDHC'nin "düşman güçlerin saldırısına bağlı olarak ulusal nükleer gücünün komutası ve kontrol sisteminin tehlikeye girdiği"nin tespit edilmesi halinde "otomatik ve derhal" önleyici saldırı başlatacağı belirtildi.

KDHC'nin nükleer silah sahibi olmayan ülkelere karşı bir tehdit oluşturmadığı ve onlara karşı bu silahları kullanmayacağı vurgulanan belgede, nükleer silah sahibi diğer ülkelerle birlikte hareket ederek Pyongyang'a tehdit veya saldırıda bulunan ülkelere ise güçlü bir karşılık verileceği kaydedildi.

Belgede nükleer saldırı başlatılması olasılığına ilişkin yer alan 5 senaryo arasında kitle imha silahlarıyla ülkenin tehdit edilmesi, liderlerin ya da önemli stratejik hedeflerin saldırıya uğraması, "savaşın yayılması ve uzamasının önüne geçmek için kaçınılmaz operasyonel gereklilik olması", ülkeyi ve halkı tehlikeye atan "felaket boyutunda kriz" gibi olasılıklar sıralandı.