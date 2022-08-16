ABD ve Güney Kore'den KDHC'ye yönelik yeni askeri tatbikat

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin füze denemelerini ve nükleer çatışma tehdidini arttırarak giderek saldırganlaştığı ifade edilen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) karşı gelecek hafta son yılların en büyük askeri tatbikatına başlayacağı bildirildi.

22 Ağustos-1 Eylül arasında Güney Kore'de “Ulchi Özgürlük Kalkanı” adı altında düzenlenecek olan yaz tatbikatında uçak, savaş gemileri, tanklar ve on binlerce askerin yer alacağı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı ise ABD’nin, Güney Kore ve Japonya donanmalarıyla 8-14 Ağustos arasında Hawaii kıyılarında KDHC'ye yönelik füze uyarı ve balistik füze arama-izleme tatbikatlarına katıldığını, üç taraflı iş birliğinin ilerletilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Pyongyang ortak tatbikatlara tepki göstermişti

KDHC Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Choe Jin yaptığı açıklamada, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri bir çatışmaya girmeyi seçerlerse güvenlik açısından benzeri görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullanarak Washington ve Seul'ün bu yılki ortak askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası'nı savaşın eşiğine getirdiğini ifade etmişti.

Choe, KDHC'nin füze testlerinin ülkeyi savunmak için meşru olduğunu ifade ederek ABD ve Güney Kore'nin füze testlerini “çifte standart” olarak nitelendirmişti.