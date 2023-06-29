ABD'den İsveç'te Kuran yakılmasına 'saygısız ve incitici' yorumu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika tarafından Stockholm Camisi önünde Kuran yakılmasını "saygısız ve incitici" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’e, günlük basın toplantısında, İsveç’te Kuran yakılması olayı soruldu.

Patel "Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik" dedi. Patel, olay hakkında daha fazla yorum için İsveç hükümeti ve yerel kolluk kuvvetlerini işaret etti.

Patel ayrıca İsveç'in NATO üyeliğine kabulü konusunda da Macaristan ve Türkiye'yi katılım protokolünü gecikmeden onaylamaları için teşvik etmeye devam ettiklerini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç'teki olayın ardından yaptığı açıklamada "İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" demişti.

Eylemin ardından Fas da İsveç'teki büyükelçisini geri çekme kararı aldı. Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Müslümanlar takvimlerindeki en kutsal günlerden birini kutlarken yapılan bu saldırgan ve sorumsuzca eylem kabul edilemez" denildi.