İktidardan İsveç'e 'Kuran yakma' tepkisi: 'Lanetliyoruz'

İsveç polisinin başkent Stockholm’de bir caminin önünde Kuran yakma eylemi yapılmasına izin vermesine iktidar cephesi tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararın zamanlamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.”

'Siyasi ve hukuki zeminde mücadele edeceğiz'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de paylaştığı mesajda kararı kınadıklarını belirtti:

"İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz…"

Mahkeme 'güvenlik' sorunu görmemişti

İsveç polisi bundan önce iki kez güvenlik gerekçesiyle Kuran yakma eylemlerini engellemişti. Ancak İsveç temyiz mahkemesi haziran ortasında polisin öne sürdüğü güvenlik gerekçelerinin planlanan eylemlerle belirgin bir bağlantısı olmadığı yönünde karar vermişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Stockholm’ün NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söylemişti: “İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz.”