ABD'den İsrail'e mesaj hazırlığı: 'İran'la diplomasi yürümezse diğer yolları denemeye hazırız'

ABD'li üst düzey yetkililerin, bugün İsrailli yetkilerle görüşerek, Biden yönetiminin İran'la diplomasi yürütme taahhütünü yerine getirmeye devam edeceğini, ancak Tahran'ın nükleer silaha sahip olmaması için "diğer yolları" değerlendirmeye hazır olduğunu söyleyeceği belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD'li bir üst düzey yetkili, Washington'dan bir heyetin İsrail'in ulusal güvenlik danışmanı Eyal Hulata'yla görüşerek karşılık istihbarat paylaşacağını ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri ele alacaklarını bildirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Nükleer Anlaşma'nın çekilmesinin ardından İran'ın nükleer programını hızlandırdığını söyleyen yetkili, "Bu oldukça endişe verici. Tabii ki diplomatik yola bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ancak bu işe yaramazsa, değerlendirilebilecek başka yollar var. Biz İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmemesini sağlamamasına bağlı kalacağız" dedi.

Yetkili, hangi yolların değerlendirileceğini ve bunların içinde askeri seçenek olup olmadığına ilişkin soruya, "Gerekli olan tedbirleri almaya hazırız" yanıtını verdi.

Yetkili, İranlı yetkililerin, ABD ve İran'ın dolaylı müzakereler yürüttüğü Viyana görüşmelerinden çekilme sinyalleri verdiğini öne sürdü.