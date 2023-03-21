ABD'den İran ile bağlantılı Türk şirketine yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, İran'a uygulanan yaptırımı delmekle suçladığı Türk vatandaşı Murat Bükey'e ve sahibi olduğu Ozon Havacılık ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne yaptırım uyguladığını açıkladı. Bakanlık Bükey'i İran'da bulunan bir şirkete kimyasal ve biyolojik tespit cihazları dahil savunma yazılımları içeren çeşitli malların tedarikini kolaylaştırmakla suçladı.

VOA Türkçe'nin haberine göre; ABD Maliye Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordinasyon halinde, İran'ın insansız hava aracı ve silah programlarını desteklemek üzere Avrupa menşeili İHA motorları dahil parça ve ekipman tedarikine karıştıkları gerekçesiyle İran ve Türkiye'den dört kuruluş ve üç kişi yaptırım listesine alındı.

'ABD, her türlü yabancı tedarik şebekesini ifşa etmeye devam edecek'

Açıklamada, “Bu tedarik şebekesi İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı adına faaliyet gösteriyor. Bu bakanlık İHA ve balistik füze geliştirme faaliyetlerinde bulunan çok sayıda firmayı denetliyor’’ denildi.

Maliye Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Müsteşarı Brian E. Nelson, "İran'ın İHA'ları ve konvansiyonel silahları kendi vekil güçlerine yaygınlaştırması hem bölgesel güvenliğe hem de küresel istikrara zarar vermeyi sürdürüyor. ABD, İran'ın askeri sanayi kompleksini destekleyen her türlü yabancı tedarik şebekesini ifşa etmeye devam edecektir" dedi.

İran'a çeşitli malların tedarikini kolaylaştırmakla suçlandı

Merkezi İran’da bulunan Savunma Teknoloji ve Bilim Araştırma Merkezi ve merkezin ticari yönetici ve satın alma temsilcisi olarak görev yaptığı söylenen Amanallah Paydar, ABD’nin yaptırım listesine alındı. Maliye Bakanlığı, Türkiye’den yaptırım listesine giren şirketi, merkezi İzmir’de bulunan Ozon Havacılık ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak açıkladı.

Bakanlık, yaptırım listesine alınan Türk vatandaşı Murat Bükey’i de Amanallah Paydar için kimyasal ve biyolojik tespit cihazları dahil savunma yazılımları içeren çeşitli malların tedarikini kolaylaştırmakla suçladı. ABD, Bükey'in ayrıca Paydar’ın kurduğu Farazan Endüstri Mühendisliği şirketine İHA ve karadan havaya füze uygulamalarına sahip Avrupa menşeili motorlar sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

'Bükey çeşitli malların tedarikini kolaylaştırmıştır'

Açıklamada, ‘’Bükey, şu anda faal olmayan Ozon Spor ve Hobi Ürünleri (Ozon Spor) şirketini kullanarak Paydar için kimyasal ve biyolojik tespit cihazları da dahil savunma uygulamalarına sahip çeşitli malların tedarikini kolaylaştırmıştır. 2018 yılında Bükey İran'la iş yapmasını kolaylaştırmak için ortağını, Ozon Havacılık ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ni (Ozon Havacılık) kurmaya yönlendirdi. Bükey, Ozone Havacılık'ın hissedarıdır ve şirketi Ozon Spor'u işletmek için kullandığı çevrimiçi altyapıyı kullanarak yönetmektedir’’ denildi.

ABD'ye geçen yıl iade edilmişti

Açıklamada Murat Bükey’in, ürünleri muhtemelen İran'a aktaran şirketlere 1 milyon dolardan fazla değerde 100'den fazla Avrupa menşeili İHA motoru ve ilgili parça sattığı kaydedildi. İspanya yargısı geçen yıl Nisan ayında Bükey'in ABD'ye iadesine karar vermişti.

Bükey, 2012 ve 2013 yıllarında ABD'den ithal ettiği ve İran'da balistik füze ve biyolojik tespitte kullanılabilecek yakıt bataryaları sattığından şüphelenen Amerikalı savcıların talebi üzerine 2021’in Eylül ayında Barselona Havaalanı’nda tutuklanmıştı.

ABD Maliye Bakanlığı, Paydar ve Savunma Teknoloji ve Bilim Araştırma Merkezi’ne parça ve ekipman sağlamadaki rolü nedeniyle İran vatandaşı Asgar Mahmudi ve paravan şirketi Selin Teknik’e de yaptırım uyguladı.