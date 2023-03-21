KDHC: ABD ile savaşmak için 1,4 milyon kişi orduya kaydoldu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için orduya yazılan veya kaydını yenileyenlerin sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğini açıkladı.

KDHC Lideri Kim Jong-Un'un, hafta sonu düzenlenen ABD ve Güney Kore'ye karşı nükleer saldırı senaryolu askeri tatbikata katıldığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, ABD ile Güney Kore orduları da bölgede son yılların en kapsamlı tatbikatını sürdürüyor.

KDHC, Güney Kore'nin Başkenti Seul'e 65 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen tatbikata tepki gösterdi. Tatbikat işgal provası olarak nitelendi.