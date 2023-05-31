ABD'den F-16 satışına ilişkin bir açıklama daha: 'İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı değil'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına bağlı olmadığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Konuya ilişkin bir açıklama da ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi.

VOA Türkçe'nin haberine göre; Kirby, F-16 satışının Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylayıp onaylamamasıyla bağlantılı olmadığını söyledi.

Kirby, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"F-16 tedariki Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylayıp onaylamamasıyla bağlantılı değil. İsveç’i NATO müttefiki olarak görmek istiyoruz ancak aralarında bir bağlantı olduğu izlenimi vermek yanlış olur."