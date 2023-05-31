Menendez'den Erdoğan'a F-16 şartı: 'Daha az kavgacı tutum sergilemeli'

ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satmasına uzun süredir karşı çıkan Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Başkanı Bob Menendez, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "daha az kavgacı" bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, bunun değişmemesi halinde F-16 satışı konusundaki itirazının süreceğini söyledi.

Reuters haber ajansına göre Menendez dün gazetecilere yaptığı açıklamada, F-16 satışına onay vermesi için Erdoğan’ın NATO müttefiklerine ve komşularına karşı “daha az kavgacı bir tutum sergilemesi gerektiğini" ifade etti.

'Rotasını değiştirmek istiyorsa bunu görmek için sabırsızlanıyorum'

VOA Türkçe'nin aktardığına göre Menendez, "Şimdi önemli olan Erdoğan'ın Türkiye ile geleceğe nasıl ilerlemek istediğidir. Eğer rotasını değiştirmek istiyorsa, bunu görmek için sabırsızlanıyorum” dedi. Amerikalı Senatör Erdoğan’ın tavrında bir değişiklik olmazsa F-16 satışı konusundaki pozisyonunu koruyacağını, "Eğer şimdiye kadar gördüklerimizle aynıysa ya da daha fazlasıysa, o zaman daha önceki pozisyonuma devam edeceğim" sözleriyle açıkladı.

“İsveç sadece denklemdeki bir parça” diyen Menendez, bazı senatörler için masada yalnızca İsveç’in NATO üyeliği meselesinin olabileceğini belirterek, “Ancak benim için öyle değil” dedi.

Menendez, ABD Başkan Biden'ın Erdoğan'a yaptığı tebrik telefonundan bu yana Biden'dan Türkiye hakkında bir şey duymadığını kaydetti.

Erdoğan bu görüşmede, Ankara'nın F-16'ları satın alma isteğini yinelemiş, Biden da Washington'un Ankara'dan İsveç'in NATO'ya katılmasına itirazından vazgeçmesini istediğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün Türkiye'yi İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamaya çağırmış ve Biden yönetiminin Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını F-16 satışına bağladığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Büyük silah satışlarının gayrı resmi inceleme sürecinde, Senato Dış İlişkiler ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerinin liderleri anlaşmalara "bekletme" koyarak "insan hakları endişeleri" gibi konularda anlaşmaları durdurabiliyor.

Menendez, bekletme kararına saygı göstereceği konusunda Blinken'ın kendisine güvence verdiğini de sözlerine ekledi.