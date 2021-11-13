ABD'den Eritre ordusuna ağır yaptırım kararı

Washington, dün insan hakları ihlalleri iddiaları da dahil olmak üzere Etiyopya'da devam eden silahlı çatışmadaki rolü nedeniyle Eritre Savunma Kuvvetlerine yaptırım kararı aldı.

Eritre Enformasyon Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımları kınadığını ve bunları Eritre'nin egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendirdiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sahte iddialara dayanarak suçu Eritre'ye atan ve günah keçisi yapan bu tek taraflı yaptırım, uluslararası hukuka aykırıdır ve halkların ve milletlerin egemenliğinin, bağımsızlığının ve kurtuluşunun açık bir ihlalini teşkil etmektedir" denildi. .

Etiyopya geçen Kasım ayında Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni bir askeri üsse saldırmakla suçlamış ve ülkenin kuzey kesimlerinde bir karşı operasyon başlatmıştı. Ülke o zamandan benri bir iç çatışmaya boğulmuş durumda. Komşu Eritre, Etiyopya kuvvetlerini destekledi, ancak birliklerini Tigray bölgesinden çekeceğini söyledi.