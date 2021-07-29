ABD'den Çin-Taliban görüşmesi yorumu: 'Olumlu olabilir'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Taliban'ın Çin'e yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu. Blinken Çin'in Afganistan'a müdahil olmasının "olumlu bir şey olabileceği" ifadesini kullandı.

ABD'li bakan bunun Çin'in Afganistan'daki "çatışmanın barışçıl çözümü" ve "bunun gerçekten temsili ve kapsayıcı olması" ile ilgilenmesine bağlı olduğunu savundu.

Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Blinken, Taliban'ın uluslararası tanınma arayışında olduğunu belirterek "Muhtemelen liderlerinin dünyada serbestçe seyahat edebilmelerini ve yaptırımların kaldırılmasını istiyor" dedi.

"Afganistan'ın yeniden Taliban tarafından askeri olarak ele geçirilmesinden ve İslam Emirliği'nin yeniden tesisinden çıkarı yok" diyen Blinken Taliban'a barış görüşmelerine yeniden dönme çağrısı yaptı.

Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader liderliğindeki 9 kişilik heyeti dün Tiencin kentinde kabul etmişti. Görüşmede Vang, Taliban'a Doğu Türkistan İslami Hareketi (ETİM) dahil tüm "terör örgütleri"yle arasına net bir çizgi çekme ve bunlarla mücadele çağrısında bulunmuştu.

Görüşmeyle ilgili AFP'ye konuşan Taliban sözcüsü Muhammed Naim de heyetin, Pekin'e, "Afganistan'ın ayrılıkçıların üssü olmayacağı ve bir başka ülkeye komplo kurmak için kullanılmayacağı yönünde güvence verdiğini" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Çin'in Afganistan'ın iç işlerine karışmayacağı belirtildi. ABD ve NATO'nun ülkeden acele bir biçimde çekilmesinin ABD'nin Afganistan politikasının başarısızlığını gösterdiği kaydedilen açıklamada, Afgan halkının kendi ülkelerini istikrara kavuşturmak ve kalkındırmak için önemli bir fırsata sahip olduğu belirtildi.